Il Flamengo ammette l’interesse per Pulgar: “E’ un grande atleta”

Il direttore esecutivo del Flamengo Bruno Spindel, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Arturo Vidal, si è soffermato anche su Erick Pulgar. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è finito nel mirino proprio del club brasiliano.

“Evitiamo di fare il suo nome, è un grande atleta. Le persone lo conoscono come un buon giocatore, dico solo questo”. Presente in aula, il presidente Braz ha invece scherzato con la stampa presente: “Il procuratore (che è Felicevich, il solito di Vidal) è qua insieme a noi”.

La Fiorentina rimane in attesa, pronta ad avere il via libera per tesserare Dodo una volta ceduto l’ex Bologna.