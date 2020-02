Il focus sulla difesa: Dragowski ferma Rebic, Caceres e Pezzella invece lo aiutano a segnare. L’espulsione di Dalbert completa una serata opaca

L’analisi della fase difensiva: Pezzella e Caceres regalano il gol al Milan, mentre Dalbert si fa espellere. Dragowski e una parata tanto bella quanto passata sotto traccia

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Per analizzare la partita contro il Milan bisogna partire da un presupposto: il gol dei rossoneri è un regalo clamoroso della retroguardia viola. Nello specifico, c’è un appoggio di petto senza senso di Caceres in piena area e una dormita clamorosa di Pezzella che si pietrifica permettendo a Rebic di arrivare da dietro e calciare. Nulla da fare, anche a causa di una deviazione, per Dragowski che invece fino a quel momento era stato ottimo. Il portiere polacco era stato molto sicuro in generale, e prodigioso nel dire di no a un colpo di testa ravvicinato sempre di Rebic nel primo tempo. Dei tre dietro, dunque, racimola una sufficienza solo Milenkovic, autore comunque di una prestazione senza luci ma anche senza ombre. Sugli esterni disastro Dalbert, che soffre tantissimo Ibrahimovic. Lo svedese gli va via in occasione del gol annullato, ma soprattutto nella ripresa quando il brasiliano lo stende e si becca il rosso. Probabilmente, dunque, contro l’Udinese ci sarà spazio per Igor che dal canto suo continua a ben figurare. Chiudiamo l’analisi della difesa con il giudizio su Lirola, che conferma il suo ottimo momento sfoggiando sovrapposizione apprezzabili. Almeno fino a quando Iachini non lo richiama in panchina…