Il focus sulla difesa: Pezzella rischia di condannare la Fiorentina, Lirola invece la salva. Non ce l’hanno mica tutti un secondo portiere come Terracciano!

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro l’Atalanta in Coppa Italia, il primo tempo passa senza troppi patemi per la retroguardia viola. Si registrano però due amnesie abbastanza gravi. Quella di Milenkovic che rimane a guardare Gosens (fortuna che colpisce la traversa) e quella generale che porta alla punizione dal limite nel finale di primo tempo, con Pezzella ammonito. Ecco, a proposito del capitano viola occorre fare una riflessione. L’argentino è evidentemente in difficoltà fisica, con conseguente mancanza di lucidità. Se si esclude il gol con la Spal, possiamo elencare una serie di indecisioni abbastanza evidenti nelle ultime gare. A partire dal fallo inutile di Bologna, fino al modo ingenuo con cui oggi si fa saltare da Muriel in occasione dell’incrocio dei pali colpito da Gosens a porta vuota. A tutto questo aggiungiamo l’infelice decisione di tuffarsi in area già ammonito, con conseguente espulsione che poteva costare davvero cara alla Fiorentina. Non meglio di lui Ceccherini, che si addormenta sul gol di Ilicic e per poco non rischia di commettere un mani in area nella ripresa. Ottimo invece Caceres dal momento del suo ingresso in campo, con tanto di scivolata perfetta ad evitare un’imbucata insidiosissima di Gomez. Passiamo agli esterni, e finalmente sorridiamo. Oggi Dalbert e Lirola danno sfoggio di un’ottima prova e soprattutto sono decisivi. Il primo con l’inserimento seguito dall’assist perfetto per il gol di Cutrone. Il secondo con la rete, bellissima, che spedisce la Fiorentina ai quarti di finale. Chiudiamo con il giudizio su Terracciano. Il secondo portiere viola dimostra ancora una volta grande sicurezza, a partire dalle numerose uscite alte. Strepitoso nel bloccare Pasalic con un attacco palla di vecchia scuola. Incolpevole sul gol, è invece decisivo nel toccare il cross basso che altrimenti avrebbe permesso allo stesso Pasalic di segnare a porta vuota.