Il focus sulla difesa: stavolta Dragowski sbaglia, con la collaborazione di Milenkovic. In ripresa Pezzella, Igor può diventare una sicurezza

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro l’Atalanta la prova era di quelle ardue, e qualcuno ci ha lasciato le penne. Come Milenkovic, che tiene in gioco tutti sul gol del pareggio e poi non contrasta Malinovskyi lasciandolo libero di calciare. In ripresa invece Pezzella, che spesso e volentieri vince i duelli con Zapata. Si conferma Igor, autore di un primo tempo spettacolare e tra gli ultimi a cadere nella ripresa. Capitolo esterni: Lirola occultato, spinge poco e pensa maggiormente alla fase difensiva. Peccato non basti per evitare la sconfitta. Dall’altra parte leggermente meglio Dalbert, eroico nel rimanere in campo nonostante dei problemi fisici. E infine Dragowski: stavolta il portiere viola sbaglia, vistosamente, sul gol che di fatto decide la partita. Il tiro di Malinovskyi è maligno, prende un effetto strano, ma il portiere polacco può e deve fare di più. Peccato, perché fino a quel momento si era comportato decisamente bene.