Manca sempre meno al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus. Secondo quanto riporta Rai Sport, fuori dallo stadio in questi istanti è iniziata la distribuzione di 10.000 fischietti rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati per accogliere il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic. Un po’ come era successo anche in occasione del ritorno di Salah a Firenze quando l’egiziano passò alla Roma.