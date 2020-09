Il Franchi e quell’albero di fico nato in Curva Fiesole. Ecco la situazione STADIO

Dopo mesi in cui gli stadi sono stati necessariamente vuoti, privi dei propri tifosi, ecco qual’è la situazione di degrado all’interno dello stadio Franchi. Il TGR Rai Toscana, nel suo servizio odierno, parla di un albero di fichi nato in Curva Fiesole. Che non ci siano persone allo stadio – prosegue – è un bene prima di tutto per la sicurezza dei tifosi: continuano le infiltrazioni di acqua ovunque, i servizi igienici sono a dir poco fatiscenti nonostante i lavori di manutenzione in corso da parte del Comune. Nelle prossime ore Rocco Commisso incontrerà il sindaco Dario Nardella, che ha dichiarato: “I lavori di manutenzione che abbiamo fatto non bastano, serve una profonda ristrutturazione di questo impianto sportivo”.

