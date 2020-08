Il “Franchi” intanto va ancora in Nazionale: salvo il match di Nations League con la Bosnia

Il primo atto ufficiale della nuova stagione calcistica, in ottica azzurra, sarà il match di Nations League contro la Bosnia, in programma per venerdì 4 settembre. La sede designata è quella del “Franchi” di Firenze ma si è rischiato di non poter giocare nell’impianto della Fiorentina a causa dell’obbligo di quarantena che vigeva per chi proveniva dai paesi “a rischio Covid”. Nelle ultime ore invece il nuovo Dpcm ha semplificato l’iter, imponendo semplicemente il classico tampone per certificare la negatività, da effettuare 48 ore prima. L’Italia quindi ripartirà dal “Franchi”.

