Il Franchi non è certo un caso isolato: a Bologna emerge un problema che mette a rischio il restyling del Dall’Ara

Per tanto tempo si è discusso dei cavilli riguardanti il Franchi, quelle parti dello stadio intoccabili con cui gli addetti ai lavori hanno dovuto fare i conti nel progettare la “nuovo” casa della Fiorentina. Problemi che, a quanto pare, non esistono soltanto a Firenze.

Come riporta il Corriere di Bologna, infatti, un problema inatteso è emerso durante la pianificazione del restyling del “Renato Dall’Ara“. La Torre di Maratona, monumento di Ulisse Arata, non possiede i requisiti antisismici necessari per iniziare i lavori. Servirà dunque un nuovo dialogo con la Soprintendenza ai beni culturali per capire come risolvere il problema.