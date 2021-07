Il Franchi pieno? Gravina frena un po’: “Attenti a ripartire subito al 100%, se poi c’è il rischio di dover richiudere tutto”

Il sogno di tutti i tifosi viola è rivedere il “Franchi” finalmente pieno, un qualcosa che manca da un anno e mezzo e che ha visto le concessioni da 1000 spettatori solo per l’inizio della scorsa stagione. Il presidente della Figc Gabriele Gravina però ha frenato un po’ sull’opportunità di riaperture al 100%, con la Serie A che ad oggi scatterebbe solo con un quarto dei posti occupati: “L’allarme l’ha lanciato la Lega di A, un allarme legittimo, probabilmente andava valutato e calibrato un po’ meglio, ma non entro nel merito delle loro valutazioni. C’è un confronto continuo e costante con gli organi di governo, stiamo lavorando per far sì che si arrivi con la massima tranquillità alla riapertura completa degli stadi. Questo è un processo che richiede comunque grande riflessione e soprattutto conoscenza di alcune dinamiche. Bisogna stare attenti a non correre il rischio di partire subito al 100% per poi dover richiudere tutto dopo una settimana. E’ indispensabile avere il pubblico negli stadi, e stiamo lavorando per partire con percentuali molto alte, ma il processo deve andare avanti con gradualità”.