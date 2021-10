Il Franchi torna a riempirsi e la Fiorentina ha un obiettivo ben preciso

Grazie al passaggio della capienza negli stadi dal 50% al 75%, Fiorentina-Cagliari sarà la prima partita casalinga in cui tornerà sugli spalti della Curva Fiesole il tifo organizzato. L’Artemio Franchi, come si legge su La Nazione, si prepara a far registrare il primo record stagionale di presenze.

Nonostante la deludente prestazione di lunedì sera a Venezia e le successive polemiche su Vlahovic, l’obiettivo della Fiorentina è quello di superare i 20000 spettatori in occasione della gara contro la squadra di Mazzarri. Dalla Sardegna, infine, sono attesi al Franchi circa 200 tifosi del Cagliari.