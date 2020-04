Il futuro della stagione di Serie A? Intanto la Lega Pro ha preso la sua decisione

Questo pomeriggio la federazione il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha riunito un Consiglio direttivo in conference call per fare il punto della situazione e per decidere cosa fare della stagione in corso. Il risultato di questa lunga riunione lascia tutti spiazzati: le società hanno deciso di chiedere alla FIGC di sospendere il campionato. La decisione finale sarà presa il prossimo 4 maggio, quando si terrà un incontro ufficiale tra FIGC e Lega Pro, con quest’ultima appunto intenzionata a chiedere la sospensione definitiva delle attività. Nel fare questo, però, i club non vogliono effettuare il congelamento totale della classifica. L’idea della Lega sarebbe quella di promuovere in serie B 4 squadre per 3 gironi. I primi 3 posti saranno per le prime classificate di ogni girone (Monza, Vicenza e Reggina). Resterebbe quindi da decidere a chi sarà assegnato il 4° posto in Serie B. Al momento diverse squadre avrebbero chiesto la promozione, ma non è ancora deciso chi ci andrà. La Reggiana, nel girone B, è la miglior seconda per media punti, mentre il Carpi, terza nello stesso girone, ha una partita in meno e potrebbe scavalcarla. Carrarese e Bari, rispettivamente seconde nel girone A e nel girone C, non sono d’accordo e chiedono a loro volta il posto in B. Probabilmente sarà proprio l’assegnazione dell’ultimo posto disponibile ad allungare le tempistiche. A tutto questo però si aggiunge fortunatamente anche una certezza: le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D saranno bloccate. Evitando cosi che alcuni club, con il passaggio da professionisti a dilettanti, rischino di fallire.