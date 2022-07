Il futuro di Giuseppe Rossi, potrebbe essere ancora in Italia

L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi, è al centro di voci di mercato, ma ad oggi il suo futuro è molto incerto. Il contratto che lo legava al club bianco-azzurro è scaduto il 30 giugno e il rinnovo, ancora, non è arrivato. Nel caso in cui, però, dovesse lasciare Ferrara, sembrerebbero esserci già due pretendenti.

Il desiderio di Rossi sarebbe quello di continuare a giocare nel club di Tacopina, ma si fatica a trovare un accordo. Non mancano, però, le pretendenti nel caso in cui la trattativa dovesse concludersi con un nulla di fatto. Infatti, il Brescia e il Como sono alla finestra pronte a sfidarsi per accaparrarsi le prestazioni di ‘Pepito’ Rossi.