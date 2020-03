Il futuro di Pezzella e Milenkovic resta da decifrare e gli occhi di Pradè tornano vigili su un centrale della Juventus

Un rinforzo “top” in difesa, aspettando di capire quello che sarà il futuro di Nikola Milenkovic, che discuterà di un eventuale rinnovo al termine della stagione, e pure di German Pezzella, che continua ad essere corteggiato dal Napoli. La Fiorentina, adesso, dopo aver rafforzato nella finestra invernale attacco (Kouame e Cutrone) e centrocampo (Duncan e Amrabat), punta tutto sul reparto arretrato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, alla Fiorentina piace Biraschi, del Genoa, specie se davvero dovesse andare in porto lo scambio con Ceccherini cercato dal club di preziosi, ma gli occhi, ora sono tutti per Daniele Rugani, 26 anni il prossimo 29 luglio.