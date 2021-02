Il futuro di Prandelli passa anche dal raggiungimento della quota salvezza, ma anche da Udine è una tappa decisiva

Tra rinnovi, prolungamenti, situazioni più o meno delicate da affrontare e la parola progetto tecnico che passa evidentemente dalla scelta dell’allenatore che si ritroverà in panchina. La Repubblica di oggi spiega perché Udinese-Fiorentina sia una tappa importante per fare alcune decisioni. Tra queste c’è il futuro di Cesare Prandelli, chiamato nel novembre scorso per mettere la parola fine a una crisi di risultati. L’obiettivo è quello di arrivare a 40 punti per togliersi questo enorme peso di dosso e provare a costruire, sul campo, il proprio futuro nel finale di campionato ancora tutto da scrivere. Insomma, se la quota per la salvezza dovesse essere raggiunta il prima possibile inciderà molto sulle valutazioni che saranno fatte dalla società sul prossimo ruolo di Prandelli all’interno del club anche per il prossimo anno. Staremo a vedere.