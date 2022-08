Il futuro di Zurkowski dipende anche dai playoff di Conference League

Uno dei grandi temi nel mercato della Fiorentina riguarda la conferma o meno del giovane centrocampista polacco Szymon Zurkowski. Il giocatore, rientrato dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, si sta giocando le sue carte durante il ritiro estivo della Fiorentina e per questo il tecnico Vincenzo Italiano non ha ancora deciso del suo futuro.

Data l’importanza della valutazione dell’allenatore, al momento la Fiorentina si sta prendendo un periodo di riflessione, complice anche l’imminente inizio della stagione con i Viola che saranno impegnati in sette incontri nel solo mese di agosto. Inoltre, e soprattutto, lo stesso esito del playoff di Conference League permetterà a Italiano di avere le idee più chiare sul numero di giocatori da avere in rosa. Il centrocampo è infatti il reparto che richiede il maggior dispendio energetico, nonché quello in cui i giocatori sono maggiormente a rischio di cartellino giallo, data l’intensità e il pressing forte che caratterizzano il gioco di Italiano.

Ecco che Zurkowski potrebbe ritagliarsi più di un’occasione per riuscire a convincere definitivamente Italiano e conquistare la conferma con la maglia della Fiorentina. Oggi il polacco è più vicino alla Fiorentina.