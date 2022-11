Il futuro sulla fascia destra può essere un (altro) fiorentino. Adesso, però, bisogna dimostrare di volerci puntare davvero

“Il sogno di esordire con la maglia della Fiorentina c’è sempre. Se c’è da fare altra esperienza ben venga, punto a diventare un calciatore viola. Non mi pongo limiti”. Niccolò Pierozzi dixit, in un’intervista rilasciata un anno fa a Fiorentinanews.com. Queste parole arrivarono quando indosso aveva la casacca della Pro Patria, in Serie C. Una buonissima stagione la sua, che gli ha fatto guadagnare l’interesse di diverse squadre. Interessamenti che alla fine si sono concretizzati nel passaggio alla Reggina, in Serie B, in estate.

Altro prestito, altro buon inizio di stagione. Ad oggi 12 presenze con la maglia granata, accompagnate da 2 reti, 2 assist e tanti tanti complimenti. La Fiorentina ha optato per un altro anno di esperienza, questa volta nella serie cadetta, preferendogli Venuti come vice Dodô, nonostante a Moena il classe 2001 fosse stato uno dei migliori nella prima parte di ritiro.

Dal canto suo Pierozzi sta dimostrando sul campo di poterci stare in Serie B, che i salti di categoria non fanno paura. Nella sua testa, sempre la maglia della Fiorentina, lui che a Firenze ci è nato ed è tifoso viola, ma non solo… Le sue prestazioni hanno fatto sì che le attenzioni di alcune squadre rimanessero su di lui e, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, le pretendenti sono già diverse.

Per lui un contratto con la società gigliata che dura fino al 2024. Magari potrebbe essere quello, con un rinnovo importante, il primo punto di partenza per la Fiorentina e Niccolò, per scrivere un futuro insieme. Un futuro di un ragazzo che sogna, vuole, tifa questa maglia. E che, sul campo, sta dimostrando di meritare un’occasione.

Palla alla società viola. Ora servono i fatti, serve dimostrare di volerci puntare.