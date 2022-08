Il gap tra Jovic e la condizione ottimale: ecco l’arma in più di Cabral

Sei mesi di lavoro e un tot di condizione fisica di vantaggio: si dovrebbe partire con questi status tra Arthur Cabral e Luka Jovic. I due attaccanti, destinati a dividersi il centro dell’attacco viola, hanno le rispettive storie alle spalle e in questo momento il brasiliano sembra poter partire con un po’ di vantaggio, rappresentato in particolare dalla distanza che separa ancora il rivale dalla condizione ottimale. Nelle amichevoli l’ex Real ha dato più risposte ma con l’alternanza di gare di queste settimane saranno in campo entrambi, chi prima e chi dopo. Intanto però Cabral ha in dote una maggior conoscenza di Italiano e anche per questo ha la possibilità di capitalizzare il piccolo vantaggio, partendo da titolare stasera.