Il garante per l’Europa

U na settimana fa è stato il primo a suonare il campanello d’allarme parlando di “due punti persi” dopo il pareggio contro il Verona. Adesso Krzysztof Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Per continuare a sognare una qualificazione in campo internazionale c’è da ritrovare una vittoria che, in campionato, manca dal 20 febbraio scorso, dalla sfida con l’Atalanta, e col Bologna non si potrà sbagliare nulla.

Lui, il centravanti polacco che fin qui sta segnando (tra campionato e Coppa), in media, una rete ogni 88 minuti, e che dal suo arrivo ha firmato almeno il doppio dei gol rispetto a qualsiasi altro compagno, è pronto a raccogliere la sfida. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.