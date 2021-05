Il Genoa e la Samp si tolgono una piccola soddisfazione, Fiorentina 14esima ed è record negativo post fallimento. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiusa finalmente la stagione della Fiorentina e si è chiusa con l’ennesima partita mediocre: uno 0-0 sul campo di un Crotone già retrocesso e che avrebbe meritato la vittoria. Per la squadra viola è record negativo di punti che mai ne aveva fatti così pochi, 40, dal 2004, anno del ritorno in Serie A dopo il fallimento. Sugli altri campi vittorie per Samp e Genoa su Parma e Cagliari.

Cagliari-Genoa 0-1

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli, Milan 76, Juventus 75, Lazio 68, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 52, Verona 44, Genoa 42, Bologna 41, Udinese, Fiorentina 40, Spezia 38, Cagliari 37, Torino 36, Benevento 32, Crotone 23, Parma 20.