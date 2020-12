Il Genoa non si impone al Franchi dal 1977. La Fiorentina è chiamata a confermare la tendenza

Quella di domani tra Fiorentina e Genoa sarà una sfida tra due formazioni che devono guardarsi le spalle e si trovano nei bassifondi della classifica. Come scrive Tuttosport, i rossoblù proveranno a infrangere il tabù trasferta e Artemio Franchi, visto che non solo in questo campionato non hanno ancora vinto lontano da casa (proprio come la Fiorentina ed il Crotone) ma non si impongono a Firenze ormai dal lontano 1977. In riva all’Arno, nelle ultime 22 gare giocate, per il Genoa sono arrivate 11 sconfitte e 11 pareggi. Pezzella e i suoi compagni sono chiamati a confermare il trend.

