“Il Getafe è in trattativa con l’agente di Callejon per riportarlo in Spagna, ma per il momento non c’è nessun accordo”

Secondo quanto riportato nel programma radiofonico di Onda Madrid “El Partido de la Una“, il Getafe sarebbe in trattativa con Manuel García Quilón, agente di Jose Maria Callejon, per riportare il calciatore della Fiorentina in Spagna. Al momento però non ci sarebbe nessun accordo chiuso tra le parti. Il giocatore potrebbe dunque tornare nel suo paese d’origine dove in passato ha già indossato le maglie di Real Madrid e Espanyol.