Il giocatore del Milan che, a costo zero, intriga la Fiorentina

C’è un giocatore che costando zero come cartellino, intriga molte società. Si tratta di Giacomo Bonaventura, 30 anni, di proprietà del Milan, ma che è in scadenza di contratto. Quali sono queste squadre che sono particolarmente interessate al calciatore? Secondo Tuttosport ci sono Napoli, Torino, Roma e Fiorentina.

Bonaventura ha un ingaggio da due milioni di euro netti con il club rossonero ed ha dalla sua una grande capacità di essere un centrocampista duttile e buono per entrambi le fasi di gioco.