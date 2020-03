Il giornalismo italiano piange una pesantissima scomparsa: se ne va Gianni Mura

Periodo davvero funesto quello attuale, non fosse solo per il dramma Covid 19, si aggiunge anche un’altra triste notizia giunta proprio nella mattina oggi: è morto Gianni Mura, storica firma de La Repubblica, attivo non solo in ambito sportivo, con la sua predilezione per il ciclismo. Mura aveva 74 anni e si è spento in seguito ad un attacco cardiaco all’ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, dove era stato ricoverato a inizio settimana per un malore. La Redazione di Fiorentinanews.com esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai conoscenti.