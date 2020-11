Il giornalista brasiliano polemico: “Il Brasile convoca Pedro, ma a Firenze dicevano che era scarso. Hanno perso un gioiellino”

Su Twitter il giornalista brasiliano di Sportmediaset Andresinho Marques si è espresso sulla convocazione di Pedro con il Brasile. Queste le sue parole, piuttosto polemiche, nei confronti della gestione dell’attaccante da parte della Fiorentina: “Nel frattempo la nazionale brasiliana convoca Pedro, ma a Firenze dicevano che era scarso. Hanno perso un gioiellino”. Nonostante quest’ultima frase del giornalista, la Fiorentina ha il diritto di controriscatto sul giocatore, anche se i presupposti per far scattare l’obbligo di riscatto da parte del Flamengo non si sono verificati.

