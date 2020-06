Il giovane esterno argentino rivela: “La Fiorentina mi ha cercato, Firenze sarebbe una bella occasione per me”

A TNT Sport ha parlato Ezequiel Barco, argentino classe 1999 attualmente giocatore dell’Atlanta United, club americano militante nella MLS. Il giovane esterno offensivo ha rivelato un interesse della Fiorentina per lui: “La Fiorentina ha contattato il mio agente, ma su di me ci sono anche alcuni club francesi. Andare a giocare in Italia a Firenze sinceramente sarebbe una bella possibilità. Con la pandemia però non so cosa possa accadere. Ho sentito di recente il Kun Aguero, lui mi ha detto di andare in Premier, magari chissà, insieme a lui (ride ndr)”.

