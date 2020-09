Il “giovane veterano” che non sente la pressione: Castrovilli è sempre lo stesso anche con il numero dieci sulla schiena

Non è stata certamente la miglior partita di Castrovilli, quella contro il Torino. Tuttavia il ragazzo ha saputo comunque essere decisivo, facendosi trovare pronto in occasione del gol. Dote non da tutti, emergere in una giornata storta. Fino a quel momento, infatti, Castrovilli aveva sbagliato più che altro le giocate individuali, quei colpi di genio che hanno fatto innamorare Firenze. Un fattore a cui, se vogliamo, possiamo però trovare anche un significato positivo. Ovvero che Castrovilli, alla prima partita ufficiale con il numero 10 sulla schiena, non ha tremato. Non ha avuto paura di osare, di inventare, di ricevere il pallone. E’ rimasto lo stesso, quel giocatore che sembra avere ben più di una stagione in Serie A alle spalle. Una giornata storta può capitare a tutti, gli errori fanno parte del mestiere e gli serviranno per crescere. Ci mancherebbe solo che non sbagliasse mai, a 23 anni. Già, solo 23 anni, eppure quel numero sulla maglia sembra non spaventarlo nemmeno un po’.

0 0 vote Article Rating