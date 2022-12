Il giovane viola che piace tanto a Italiano ma che potrebbe lasciare Firenze a gennaio

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha sempre manifestato la propria fiducia nelle qualità del centrocampista, Alessandro Bianco. Su La Nazione si ricorda che la scorsa estate, quando la società ha chiesto all’allenatore che cosa sarebbe stato giusto fare con il talento piemontese, la risposta del mister è stata eloquente: “Resta qua”.

La lista delle pretendenti per Bianco, si legge ancora sul giornale cittadino, è all’improvviso tornata ad essere lunga. Con il Verona, in prima istanza, che ha chiesto ancora più di un’informazione (si era già interessato in estate, nell’ambito della cessione ai viola di Barak) ma anche in serie B il pressing non manca.

E ora cosa deciderà di fare la Fiorentina? La sensazione è che la mediana sia destinata a gennaio ad essere smembrata (se ne andranno certamente Zurkowski, ma anche Benassi e Maleh) e il 2002 potrebbe dunque non fare eccezione.