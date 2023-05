Il giudice sportivo dopo la finale di Coppa Italia: multate Fiorentina ed Inter, squalificato un difensore viola

Pochi minuti fa il Giudice Sportivo ha pubblicato il comunicato dopo la finale di Coppa Italia di ieri sera tra Fiorentina e Inter.Entrambe le società hanno ricevuto una multa per i comportamenti dei propri tifosi: 10.000 euro per la Fiorentina per “lancio di numerose bottigliette, bengala e petardi, uno dei quali, esploso in prossimità di un vigile del fuoco, procurava un leggero e momentaneo stordimento”; mentre “solo” 2.000 euro per l’Inter per “lancio di alcune bottigliette di plastica”.

Ma non finisce qui per la squadra di Vincenzo Italiano, in arrivo infatti un turno di squalifica per un giocatore viola: si tratta del difensore argentino Lucas Martinez Quarta che, arrivato alla sfida dell’Olimpico da diffidato, con il cartellino giallo rimediato al 9′ del secondo tempo.