Il giudice sportivo ha deciso: la Juventus si prende i tre punti a tavolino e per il Napoli scatta anche la penalizzazione – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era attesa per oggi la decisione del giudice sportivo in merito alla tanto conclamata partita tra Juventus e Napoli. Ebbene, proprio in questi minuti è arrivato il verdetto definitivo: vittoria a tavolino 3-0 in favore dei bianconeri, con un punto di penalizzazione per la squadra di Gattuso. Cambia dunque la classifica di Serie A, che diventa la seguente:

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta, Milan 9, Sassuolo, Juventus, Inter 7, Verona, Benevento 6, Napoli 5, Roma, Lazio 4, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Sampdoria, Parma 3, Cagliari 1, Crotone, Udinese, Torino 0.