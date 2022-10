Il giudice sportivo stoppa un giocatore della Fiorentina. La Lazio ritarda l’inizio della gara a Firenze e si becca una multa

Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, così come previsto, ha bloccato per una giornata un giocatore della Fiorentina. Si tratta del centrocampista Sofyan Amrabat, che ha raggiunto la quinta ammonizione. Il nazionale marocchino non sarà dunque presente nella prossima trasferta di Lecce.

Non solo. Ha inflitto anche una multa di duemila euro alla Lazio “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara” contro la Fiorentina.