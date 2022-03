Il gol di domenica non è valso soltanto la vittoria: ecco il riconoscimento di Torreira nella squadra della settimana

Il guizzo di Lucas Torreira che ha spinto il pallone in porta nella scorsa sfida di campionato, ha regalato la terza gioia stagionale all’uruguaiano, ma soprattutto la vittoria alla Fiorentina. Le prestazioni sempre più convincenti del centrocampista ex Arsenal stanno facendo parlare anche l’opinione internazionale.

Il noto portale WhoScored.com infatti ha riconosciuto a Torreira i meriti che si è guadagnato grazie al gol-vittoria contro il Bologna. Grazie al voto statistico di 8.1, il mediano si è guadagnato un posto nel Team of the Week (la squadra della settimana) insieme ai migliori dello scorso turno. Ecco la formazione selezionata per la Serie A :