Il Governo non dà l’autorizzazione alla Roma di partire per Siviglia!

Sono giorni estremamente difficili per l’Italia. L’allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. La Roma – si legge sui canali ufficiali del club giallorosso – non partirà per Siviglia perché non c’è stata l’autorizzazione da parte del Governo spagnolo per l’arrivo dell’aereo dall’Italia. Presto la UEFA fornirà ulteriori dettagli.