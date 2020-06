Il grande dubbio del Milan su Rebic: a rischio il guadagno della Fiorentina?

Il Milan vuole riscattare Ante Rebic… ma forse ora un po’ meno. Spieghiamoci meglio: l’ex attaccante della Fiorentina ha avuto due linee di rendimento diverso con la maglia rossonera. Deludente nei primi mesi, straordinario dopo l’arrivo di Ibrahimovic. E’ qui che sta il dubbio della dirigenza del Milan: cosa farà Rebic quando Ibra se ne andrà? Per fortuna di tutti, il croato avrà la possibilità di dimostrarlo al ritorno in campo, quando lo svedese sarà out per infortunio. La speranza della Fiorentina, avendo una percentuale sulla rivendita, è che il Milan lo riscatti dall’Eintracht Francoforte. Anche se, e questo c’è da aspettarselo, i rossoneri vogliono provare a far abbassare il prezzo. Il che inevitabilmente porterebbe un introito minore anche alla Fiorentina.

