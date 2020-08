Il grande freddo tra la Fiorentina e Vlahovic. Un incontro per programmare il futuro

Il grande freddo. Nessun riferimento ad improbabili temperature del periodo, né tanto meno al celebre film icona di una generazione. Più semplicemente e più… calcisticamente, è quello che è calato tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic, un po’ perché questi sono giorni di pensieri assortiti nella pianificazione da una stagione all’altra, e un po’ per il modo in cui si è concluso il campionato per quelle che erano le aspettative del giovanissimo attaccante serbo. Risultato? Nel fitto elenco di appuntamenti dentro l’agenda viola, un posto di rilievo per i contenuti lo occuperà senza dubbio l’incontro per discutere il futuro di Vlahovic. Al momento da prevedere e da fissare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

