Il grande gesto di un ex attaccante Fiorentina che ha regalato computer agli studenti per seguire le lezioni online

Si allunga la lista dei grandi gesti dei calciatori che in questo periodo di emergenza si stanno mobilitando per aiutare. Di oggi è la notizia della donazione da parte dell’ex attaccante della Fiorentina Haris Seferovic (attualmente in forza al Benfica) di alcuni computer che andranno agli studenti portoghesi per seguire le lezioni online. Dopo le tante donazioni dei giocatori viola, il grande gesto di Gerson, anche Seferovic è in prima linea nell’affrontare con tutte le risorse possibili questa pandemia.