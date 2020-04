Il grande cuore dell’ex viola: aiuta 200 famiglie in difficoltà durante l’emergenza Covid-19

A Firenze da giocatore non ha lasciato grandi ricordi, ma con gesti come questo si dimostra essere un uomo dal cuore grande. Gerson adesso è un giocatore del Flamengo e con l’aiuto del padre procuratore Marcao ha deciso di aiutare 200 famiglie della favela brasiliana in difficoltà durante l’emergenza Covid-19 con l’acquisto di cibo. Il padre ha spiegato: “C’è troppa gente che soffre e abbiamo deciso di ampliare un’attività che portiamo avanti da dicembre. Dall’inizio dell’emergenza mio figlio si è dato molto da fare e continuerà così”.