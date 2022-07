Il grande investimento della Fiorentina sarà per la mezzala. Sogno Luis Alberto, ma non solo

Oltre al difensore centrale da acquistare in caso di addio di Nikola Milenkovic, il calciomercato della Fiorentina si accenderà con l’arrivo di un grande centrocampista. Secondo il Corriere Fiorentino, la società di Rocco Commisso vuole una grande mezzala (visto anche l’infortunio di Castrovilli, ndr) e i giocatori nel mirino sono sostanzialmente due.

Il sogno si chiama Luis Alberto, in uscita dalla Lazio e potenzialmente perfetto per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano. L’alternativa porta invece di Giovani Lo Celso, già accostato in passato alla Fiorentina e tornato al Tottenham dopo il prestito al Villarreal. L’argentino è fuori dai piani di Antonio Conte e si tratterebbe dunque soltanto di convincerlo ad accettare il trasferimento in riva all’Arno.

Dopo i tre acquisti, che con Dodô diventeranno presto quattro (LEGGI QUI), la parola d’ordine in casa Fiorentina rimane comunque “calma”.