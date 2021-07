Il grande protagonista del ritiro di Moena. Fiorentina al lavoro per il rinnovo

Mancano veramente pochi giorni all’inizio di stagione della Fiorentina. Domenica i giocatori si ritroveranno al centro sportivo Davide Astori e dal giorno successivo cominceranno le visite mediche di rito. Chi è stato impegnato con le Nazionali (Europeo o Copa América) si aggregherà alla Fiorentina nelle prossime settimane, al termine delle rispettive vacanze.

Il grande protagonista del ritiro di Moena sarà dunque Dusan Vlahovic, sul quale la società ha alzato un muro invalicabile. Il serbo non parte, ma la vera sfida è quella di fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, saranno necessari altri incontri perché le corteggiatrici del classe 2000 sono sempre di più.