Il grande rimpianto di Bianco e Andonov

Quella di ieri è stata una grande festa per la Primavera della Fiorentina che è riuscita a conquistare la Coppa Italia per il quarto anno di fila. Una festa che, almeno in campo, non hanno potuto vivere né il portiere bulgaro Andonov, né il centrocampista Bianco.

Entrambi infortunati, per loro c’è il rimpianto di non aver preso parte alla sfida contro l’Atalanta. Ma mentre per l’estremo difensore potrebbe esserci un ritorno tra i pali entro pochi giorni, sicuramente molto più lunga sarà la convalescenza del secondo, che si è dovuto operare dopo una frattura scomposta alla spalla.

Tra l’altro Bianco in questa stagione ha fatto anche il suo esordio in prima squadra, nel match di Coppa Italia contro il Cosenza.