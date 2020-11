Il grande sospiro di sollievo: Prandelli a lavoro da ieri per la formazione anti Benevento

Il sospiro di sollievo di Prandelli, della Fiorentina tutta e, ovviamente, dei diretti interessati nella tarda mattinata di ieri quando è arrivato il responso dei tamponi fatti a Caceres, Pulgar, Martinez Quarta, Amrabat, Milenkovic e Vlahovic, i calciatori viola che avevano risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali nonostante lo stop dell’Asl Toscana: tamponi negativi. Così, rispettato il protocollo previsto per il rientro in gruppo, i sei si sono aggregati ai compagni per il primo allenamento veramente al completo degli ultimi dieci giorni: e Cesare Prandelli ha iniziato a impostare la formazione anti Benevento. Molto aveva fatto da martedì della scorsa settimana, ieri finalmente ha potuto allargare le prove sul campo coinvolgendo gli elementi appena rientrati, ma soltanto oggi potrà tirare le somme e stabilire l’undici di partenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

