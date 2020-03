Il grido d’allarme: “Si è pensato solo ai club professionistici, moltissime società dilettantistiche rischiano di sparire”

“Si è pensato solo ai club professionistici” e così molte società dilettantistiche rischiano di sparire. Il grido d’allarme c’è e lo alimenta anche il presidente della commissione Sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti. A La Nazione l’esponente del PD ha dichiarato: “Impianti sono chiusi? Certo e bisogna tenere conto che sono senza incassi dei campionati federali e dei tornei primaverili; senza conferma di sponsor e pubblicità; senza poter contare sull’affitto di campi da calcio a 5 e a 7; senza incassi del bar e in certi casi del ristorante. Senza nessuna forma di incasso, ma con gli adempimenti in scadenza, le società non ce la faranno a sopravvivere. Io credo che l’intervento più incisivo sia la sospensione dei mutui con le banche e/o col credito sportivo e le utenze, entrambi per 6 mesi. Presenterò una risoluzione in Consiglio Comunale per la sospensione dei mutui e delle utenze e sono già in contatto con i parlamentari fiorentini per presentare un nuovo emendamento a favore dello sport dilettantistico nel prossimo decreto governativo presumibilmente ad aprile”.