Il Lecce ha seriamente intenzione di riscattare Saponara dalla Fiorentina… ma ad una condizione

Saponara si, ma solo in caso di salvezza. Questo il dictat del Lecce secondo la Gazzetta di Mezzogiorno. I salentini avrebbero infatti la seria intenzione di riscattare Saponara alla cifra di 4 milioni, anche se forse potrebbero chiedere uno sconto alla Fiorentina. In ogni caso l’operazione si farebbe solo se la squadra di Liverani riuscisse a conquistare la salvezza, rimanendo in Serie A anche il prossimo anno. In caso contrario, il riscatto non avverrebbe e Saponara tornerebbe a Firenze per l’ennesima volta.