Il Lecce torna in A e ricostruisce un pezzo di Fiorentina: anche il nuovo Ad arriva da Firenze

Non solo Pantaleo Corvino tra i protagonisti del Lecce appena tornato in Serie A: dalla prossima stagione infatti ci sarà anche Sandro Mencucci, come riportato da piantelecce.it. L’ex Ad viola, in sella in pratica per tutta l’era Della Valle, ricoprirà infatti lo stesso ruolo nel club giallorosso: un organigramma quindi che avrà molto a che fare con la Fiorentina dello scorso decennio e vedremo se ci saranno ulteriori integrazioni per affrontare la prossima stagione nel club di Sticchi Damiani.