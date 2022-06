Il mago dei piazzati Vio cambia casacca, è pronto a riabbracciare l’Italia in Inghilterra. Ecco la destinazione dell’ex Fiorentina

Il calciomercato non è soltanto dei giocatori, anche gli staff sono soliti cambiare durante la stagione estiva. E’ questo il caso di Gianni Vio, specialista dei calci piazzati nella Fiorentina del primo Montella. Il tattico è pronto ad una nuova avventura in Inghilterra, alla corte di Antonio Conte.

Secondo Tuttomercatoweb, il Tottenham lo avrebbe contattato anche in virtù della forte componente italiana presente nel club londinese. Vio era stato decisivo non soltanto nel trasformare i calci d’angolo di Gonzalo Rodriguez, o le punizioni di Aquilani, in rete ma anche nella vittoria dell’Europeo dell’Italia di Mancini.