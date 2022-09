Il Maiorca pronto a rilevare Nastasic. Ecco come il difensore viola si è accordato con la Fiorentina

Secondo quanto riferito da SkySport in questi minuti, Matija Nastasic si è accordato per la rescissione del suo contratto contratto con la Fiorentina. Adesso il centrale serbo è pronto per lui un biennale con il Maiorca.

La Fiorentina ora verosimilmente spingerà per Nikolaou dello Spezia o promuoverà il ‘canterano’ Ranieri come quarto centrale.