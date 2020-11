Il malato è grave. Prandelli sperava di avere tempo per costruire la Fiorentina: si sbagliava!

Sperava di avere tempo per costruire la sua Fiorentina. Sbagliava. Il “malato” è grave e Cesare Prandelli deve subito intervenire. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la squadra viola che oggi sarà impegnata nella trasferta di Udine in Coppa Italia.

Intanto il tecnico spiega: “Devo scegliere i giocatori che non hanno paura e hanno una condizione fisica intensa. Se non lotti, non vinci. Dobbiamo lottare di più, dobbiamo correre di più. Contro il Benevento i dati fisici sono stati imbarazzanti. E, naturalmente, abbiamo perso”.

Dentro o fuori, stasera non ci sono alternative. Un esame bello e buono arrivato dopo un paio di settimane, più o meno, di lavoro fatto con una squadra che ha ancora tante lacune.