I tifosi della Fiorentina si dividono sul nuovo logo lanciato dalla società. Ieri c’è stata l’iniziativa da parte di alcuni gruppi della Curva Fiesole, che hanno appeso due striscioni polemici sull’argomento, uno in zona stadio e l’altro sul cavalcavia delle Cure.

Il malumore della Curva, secondo la ricostruzione fatta da La Nazione, deriva dal fatto di non essere stata coinvolta a sufficienza nella selezione del nuovo blasone e anche dal fatto che in alcuni ambienti del tifo serpeggia da tempo il sospetto che la società stia valutando di cambiare in futuro il nome alla Fiorentina, spesso chiamata e conosciuta all’estero solo come “Viola”.

Sul tema il dg Joe Barone ha già smentito in modo chiaro (e lo ha fatto anche coi tifosi), ribadendo che nel nuovo stemma la storia del club è stata più che mai valorizzata.