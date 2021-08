Il Manchester City non molla Kane. Pronta la maxi offerta per convincere il Tottenham

Harry Kane è conteso tra Tottehnam e Manchester City. L’attaccante inglese ha già comunicato al proprio club la volontà di trasferirsi, ma al momento i citizens non hanno ancora avanzato una proposta ufficiale. Secondo quanto riportato da The Athletic, la squadra di Pep Guardiola è pronta a mettere sul piatto 150 milioni di euro (bonus compresi) per poter convincere gli Spurs a cedere l’attaccante.

Se l’arciere inglese dovesse partire il d.s. Paratici dovrà necessariamente trovare un sostituto all’altezza. Il nome che piace a Londra è quello di Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina non ha intenzione di provarsi del suo gioiello.