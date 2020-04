Il Manchester United punta forte Chiesa ma l’unico non molto convinto è… l’allenatore!

L’interesse del Manchester United per Federico Chiesa sembra essere concreto, tanto che in queste ore le notizie che arrivano dall’Inghilterra si fanno ogni ora più insistenti. Interessante quella lanciata poco fa dal sito Manchester Evening News, secondo il quale l’apprezzamento dei Red Devils per il talento viola non sarebbe condiviso del tutto dallo stesso allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. I dubbi del tecnico norvegese potrebbero frenare l’imminente nuova offerta della società inglese per Chiesa.