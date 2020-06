Il Manchester United tiene d’occhio Chiesa, ma solo come alternativa. La prima scelta costa due volte tanto

Chiesa qua, Chiesa là, Chiesa su, Chiesa giù. Ormai il povero Federico lo hanno sballottato praticamente ovuqnue. Un fondo di verità però c’è e Commisso lo ha ribadito: la possibilità che se ne vada da Firenze è concreta, a condizione che arrivi un’offerta adeguata. La Fiorentina vuole una cifra non inferiore ai 60 milioni. Tra le tante pretendenti c’è il Manchester United ma, secodo il Daily Mail, il talento viola per il club inglese sarebbe solo l’alternativa a Jadon Sancho, giocatore del Borussia Dortmund. I tedeschi per lui chiedono una cifra intorno ai 110 milioni, praticamente il doppio di quello che costa Federico Chiesa. Insomma a Manchester sembrano avere le idee chiare e… Il portafogli largo!

0 0 vote Article Rating